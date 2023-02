[Communiqué] Vaucluse : Miratlas a pris la vedette au TECHShow 2022

Les finalistes de la quatrième édition du challenge innovation du Pays d'Aix ont été dévoilés en décembre 2022 lors du salon TECHShow 2022. Miratlas, dont le siège se trouve à Pertuis (Vaucluse), s’est vu décerner ce prix. Cette entreprise est une « SpaceTech » qui fournit aux opérateurs télécoms les informations nécessaires au bon fonctionnement des futures transmissions de données par satellite recourant au laser.

Organisé par Pays d’Aix Développement et Pépinières d’Entreprises Innovantes au palais des congrès d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), l’événement a réuni les entrepreneurs et les acteurs de l’innovation du territoire. Au total, ils ont été environ 2 500 professionnels à répondre à l’invitation de Cyril Vidal, le président de Pays d’Aix Développement. L'objectif de ce concours est d’offrir aux start-up la possibilité de se faire remarquer par les investisseurs et les donneurs d’ordres. Le prix attribué à la gagnante vise à appuyer l’innovation qu'elle porte.

Pour cette édition, ils étaient huit sélectionnés pour se lancer devant le jury, et c’est la jeune pousse vauclusienne Miratlas qui a remporté le prix. Précisons qu’elle s’est vu remettre un prix financier de l’ordre de 2 000 euros. Elle a reçu un ticket de participation à TechInnov, un salon d’affaires dédié à l’innovation qui se tiendra au Parc floral de Paris le 28 mars 2023.