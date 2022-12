[Communiqué] Vaucluse : les entreprises McCormick Monteux et la Chocolaterie Castelain lauréates des Trophées de la RSE

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Vaucluse, Vaucluse Entreprises et le Lab RSE Innovation ont dévoilé les lauréats des Trophées de la RSE vauclusienne. La remise des prix a eu lieu le 17 novembre 2022 au Novotel Avignon Nord. Ce programme a pour vocation de valoriser les entreprises du département qui mettent les valeurs humaines, sociétales et environnementales au cœur de leurs projets.

Parmi les entreprises récompensées figure le groupe McCormick, implanté à Monteux (Vaucluse). La société, spécialisée dans la fabrication d’épices et de divers assaisonnements, a décroché le Grand Prix de la RSE. Elle se distingue par sa démarche de sobriété énergétique, de recyclage des déchets et par sa politique entrepreneuriale à l'égard des employés en situation de handicap. Le trophée « Coup de cœur » a été décerné à la chocolaterie Castelain établie à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse). Cette enseigne s’est démarquée par la mise en place de groupes de travail sur la qualité de vie dans l’entreprise, le cycle de vie des emballages, la lutte contre le gaspillage et la solidarité.