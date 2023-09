[Communiqué] Vaucluse : le groupe Ippolito, organisateur du deuxième salon Mobili’Pro à Védène

Le groupe Ippolito a organisé le deuxième salon Mobili’Pro à Vedène (Vaucluse), après le succès de la première édition en avril 2023, à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Cet événement dédié aux véhicules professionnels pour les entreprises, les artisans, les collectivités ainsi que les administrations, s’est déroulé les 13 et 14 septembre. L’un des enjeux de cette édition était la décarbonation des déplacements professionnels.

Depuis une cinquantaine d’années, la société Ippolito a fondé sa culture d’entreprise autour de la pérennité, de la proximité mais aussi de la performance opérationnelle. Elle œuvre aujourd’hui dans ces quatre secteurs : l’automobile, l’industrie, l’immobilier et le tourisme. Avec ce salon, le groupe provençal entend soutenir ses partenaires et les collectivités locales dans un contexte où le secteur de l’automobile est confronté à des difficultés, rendant les prévisions d’activité et de marchés complexes.