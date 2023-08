[Communiqué] Vaucluse : lancement d’une gamme de sirops naturels « Papilles et Provence » par Élodie Fructus

L’entreprise d’Élodie Fructus, établie à Pernes-les-Fontaines dans le département du Vaucluse, est spécialisée dans la conception et la fabrication de sirops naturels. Elle utilise des fruits de la région de Provence afin d’offrir des produits authentiques. Commercialisés sous la marque « Papilles et Provence », ces sirops sont élaborés dans le respect des savoir-faire traditionnels. L’enseigne propose différentes saveurs dont le melon, la figue et la fraise des bois. Elle a commencé à commercialiser son sirop à base de lavande cet été.

Élodie Fructus souhaite renforcer sa collaboration avec les producteurs locaux en privilégiant l’utilisation de fruits issus de l’agriculture biologique. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de promouvoir une production respectueuse de l’environnement et de préserver la biodiversité du territoire vauclusien. Afin d’élargir son offre, la jeune femme ambitionne de mettre au point de nouveaux produits.