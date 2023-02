[Communiqué] Vaucluse : la start-up BLR Aviation cherche à recueillir des fonds pour mettre au point son prototype de voiture volante

Implanté à Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse), BLR Aviation se positionne en tant que fabricant et concepteur de drones. Une activité qui a déjà séduit des entreprises de renom comme Veolia, Thales ou Bouygues. La société, qui a déjà commercialisé plus d’une dizaine d’appareils, se diversifie désormais pour gagner le marché de l’automobile volante.

Dans le cadre de ses projets de développement, la société avignonnaise cherche actuellement à récolter une dizaine de millions d’euros pour franchir une étape supérieure dans le développement de son projet. Un tour de table que la société entend réaliser auprès d’investisseurs privés. Cet apport financier permettrait à la start-up de mettre en place un premier prototype de sa voiture volante et d’obtenir l’homologation de son innovation. Cette manne financière aidera également la société à embaucher de nouveaux employés et à déménager sur un site plus spacieux.