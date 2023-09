[Communiqué] Vaucluse : la société Pellenc parmi les exposants du salon Sitevi 2023 à Montpellier

L’entreprise Pellenc, établie à Pertuis, dans le département du Vaucluse, participera au salon Sitevi, qui se déroulera au Parc des expositions de Montpellier (Hérault) du 28 au 30 novembre 2023. Cet événement annuel est un rendez-vous incontournable de la filière vitivinicole (relative à la viticulture et à la vinification), arboricole et oléicole. Il rassemblera en un même lieu près de 200 exposants des secteurs de la production et du conditionnement du vin, du phytosanitaire et des nouvelles technologies.

Lors de ce salon, Pellenc exposera une large sélection de produits. Des accessoires et des équipements viticoles seront notamment proposés par la firme vauclusienne. Les visiteurs découvriront les produits phares de l’entreprise, dont la vendangeuse multifonction automotrice « Grapes’line ». Il s’agit d’une machine agricole conçue pour récolter les raisins. Cet outil permet de réaliser tous les processus de récolte (nettoyage, portage et transfert dans les bennes de débardage) en une seule opération.