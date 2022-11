[Communiqué] Vaucluse : la plâtrerie Zambelli Patrick, dans le département du Vaucluse, lauréate des « Trophées Placo 2022 »

Le Club Entreprises Placo a décerné les prix de la 17e édition des « Trophées Placo ». Les entreprises sont évaluées sur la base des ouvrages réalisés dans le secteur du plâtre et de l'isolation. Six sociétés réparties dans six catégories viennent d’être primées. Parmi elles figure l’Atelier Zambelli Patrick, situé à Mazan (Vaucluse).

Cette entreprise, spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en plâtre, a décroché le premier prix dans la catégorie « Prix du jury ». Elle a participé à la restauration de l’église Saint-Vincent à Cabrières-d'Avignon (Vaucluse). La société a reproduit à l’identique un retable du XVIe siècle. Elle pourra concourir pour les Trophées internationaux de Saint-Gobain en 2023.

Cet événement a pour objectif de mettre en valeur le savoir-faire des professionnels du plâtre et leurs projets. Placo, filiale du groupe Saint-Gobain, organise cet événement tous les deux ans. Pour l’industriel, leader sur le marché de l’habitat, l’objectif consiste à promouvoir les solutions créées par Placo et Placoplâtre.