[Communiqué] Vaucluse : l’entreprise Koppert, primée au concours Sival Innovation 2023

Le concours d'Innovation du Sival 2023 a dévoilé ses lauréats en janvier dernier lors de la 36e édition du salon angevin consacré à l'innovation dans le secteur végétal. Rappelons que le Sival est le salon de référence dans le domaine de la production végétale, et le concours récompense les matériaux, les services et les produits innovants. Dix-huit entreprises, réparties en cinq catégories, ont été primées lors de la soirée, dont la PME Koppert, un expert mondial de la protection biologique des cultures et de la pollinisation naturelle, établie à Cavaillon (Vaucluse).

La jeune pousse a remporté le Sival d'or dans la catégorie Intrants, protection des cultures et fertilisation, grâce à sa solution de biocontrôle appelée « Nezapar ». Conçue à base de parasitoïde, elle permet de lutter contre la punaise verte, pour laquelle il n'existe actuellement aucune méthode de lutte efficace. Cette formulation innovante est composée de 5 000 œufs parasités, facilement distribuables dans l'environnement de culture, offrant ainsi une alternative pratique pour les agriculteurs souhaitant protéger leurs cultures.