[Communiqué] Vaucluse : l’entreprise Green Spot Technologies s’installe à Carpentras

La jeune entreprise néo-zélandaise Green Spot Technologies, établie à Toulouse, transforme des déchets de fruits et de légumes, et de marc de jus en une farine nutritive. Elle a décidé de développer son volet industriel à Carpentras (Vaucluse) dans un bâtiment d’environ 1 600 m². La production est programmée au début de l’année 2023. Ce site vauclusien aura une capacité initiale de 100 tonnes par an.

Selon Green Spot Technologies, le choix de s’installer dans le Vaucluse s’est fait pour diverses raisons. Parmi elles, la disponibilité de coproduits intéressants et la présence d’acteurs d’intérêt pour l’entreprise, dont le Centre régional d’innovation et de transfert de technologie (CRITT), le Centre technique agroalimentaire (CTCPA).

Soulignons que la société vient d’être élue lauréate de la première vague de l’appel à projets « Première Usine de France 2030 » en novembre 2022. Ce programme a pour objectif de soutenir financièrement des projets d’implantation de premières usines de production de produits innovants sur le territoire.