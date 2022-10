[Communiqué] Vaucluse : L’entreprise Famille Perrin diversifie ses activités dans le domaine des cosmétiques.

L’entreprise Famille Perrin, implantée à Orange (Vaucluse), est spécialisée dans la commercialisation de vins. Elle est également propriétaire du vignoble du château de Beaucastel (Vaucluse). Dans une démarche environnementale et pour diversifier ses activités, elle se lance dans la création d’une gamme cosmétique nommée « Le Domaine ». Cette nouvelle gamme est créée à partir des parties non utilisées du raisin pour la vinification. Elle comprend une émulsion nettoyante, une crème fluide et un sérum. Ces produits sont composés des principaux actifs brevetés GSM10 et ProGR3 se trouvant dans la peau et les pépins du raisin.

Destinés à tout type de peau, ces nouveaux produits permettent de la soigner de manière saine et naturelle. Ils ont été développés en partenariat avec deux chercheurs, le professeur Nicolas Lévy et le professeur Pierre-Louis Teissedre.