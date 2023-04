[Communiqué] Vaucluse : Kulker SAS participera au salon Innov-Agri 2023

Le prochain salon Innov-Agri se tiendra du 5 au 7 septembre 2023 à Outarville (Loiret). Il s’agit du plus grand événement européen de démonstration aux champs du secteur agricole. Cette manifestation est également l’occasion pour les agriculteurs et les entrepreneurs de se former, d’apprendre et de découvrir de nouvelles techniques et de nouveaux équipements. De nombreuses créations et des innovations inédites y seront exposées par les exposants, provenant d’une vingtaine de pays. Dans un espace à ciel ouvert, le salon se composera de parcelles de vitrines végétales, de chantiers de récolte et de démonstrations de matériels.

L'organisateur de l’événement, le Groupe France Agricole, invite chaque année plusieurs entreprises à cette exposition. Pour cette édition, la société Kulker SAS fera partie des nouvelles recrues. Implantée à Cheval-Blanc (Vaucluse), la firme fournit des solutions globales d'irrigation. Durant ces trois jours, elle pourra mettre en avant ses différents produits et gammes ainsi que ses dernières innovations.