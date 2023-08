[Communiqué] Vaucluse : inauguration du nouveau site de GSE à Mauguio

GSE (Global Solutions & Engineering) est un contractant général et constructeur d’immobilier d’entreprise qui compte une douzaine d’implantations en France. Il propose des solutions d’ingénierie, de la phase de conception jusqu’à la réalisation, et coordonne l’ensemble des travaux de construction. Fin juillet 2023, le groupe a inauguré la nouvelle agence de sa filiale GSE Occitanie à Mauguio, en proche périphérie de Montpellier (Hérault). La cérémonie s’est déroulée en présence d’Yvon Bourrel, le maire de la ville, de Stéphan Rossignol, le président de l’Agglomération du Pays de l’Or, et de Roland Paul, le président du groupe.

Les équipes de GSE Occitanie, précédemment installées à Pérols (Hérault), bénéficient désormais d’un espace moderne de 400 m², adapté à la croissance de l’activité de la succursale. Celle-ci compte à ce jour une trentaine de projets en cours d’étude, dont quatre sur le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or. Elle va également assurer le suivi d’une dizaine de chantiers sur l’année 2023.

L’inauguration de ce site représente une étape importante dans le développement de GSE Occitanie. Elle confirme son ambition de poursuivre sa croissance sur le marché de l’immobilier d’entreprise dans ce territoire, où elle est présente depuis 2006.