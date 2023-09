[Communiqué] Vaucluse : Green Spot Technologies, lauréat de l’initiative Affordable Nutrition Scale-Up Challenge, lancée par EIT Food et Blendhub

EIT Food est une communauté de connaissance et d’innovation soutenue par l’Union européenne. De son côté, Blendhub est un réseau mondial de centres de services multi-localisés. Au début de l’année 2023, ces deux organismes ont lancé l’initiative « Affordable Nutrition Scale-Up Challenge » pour soutenir les innovations qui favorisent une alimentation nutritive et durable. Après l’examen des candidatures, les lauréats ont été dévoilés et primés le 11 septembre dernier.

La start-up Green Spot Technologies fait partie des industriels sélectionnés. Ce spécialiste de la lutte contre le gaspillage alimentaire va ainsi bénéficier d’un accompagnement dans le développement de sa production de poudres nutritives à Carpentras (Vaucluse). L’offre regroupe un ensemble de services, d’une valeur de 25 000 euros, délivrés par EIT Food et Blendhub. Certains portent sur un renforcement des compétences dans la transformation des produits alimentaires. D’autres prévoient un accompagnement à moindre coût dans le lancement de nouveaux produits, au sein des plates-formes alimentaires de Blendhub.