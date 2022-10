[Communiqué] Vaucluse : Etex Group s’engage dans une démarche durable

Etex Group, enseigne internationale spécialisée dans les matériaux de construction, est implantée à Avignon (Vaucluse). Elle a dévoilé sa feuille de route pour devenir une entreprise durable. Cadrée dans la stratégie « Road to Sustainability 2030 », sa démarche repose sur cinq thématiques.

Sur les aspects sanitaire, sécuritaire et bien-être, le groupe entend se prémunir contre les décès, les blessures ou les burn-out (épuisement) de son personnel. Concernant sa politique managériale, il veut instaurer l’équité envers ses collaborateurs (mêmes rémunérations pour les hommes et les femmes). Il envisage également de les sensibiliser sur les questions de l’inclusion et la diversité. Au niveau commercial, le groupe veut engager ses partenaires dans une démarche de distribution durable, pour chaque produit. Enfin, dans son processus de production, il projette de réduire son bilan carbone et de favoriser l’approvisionnement de proximité et l’utilisation de matières recyclées.

Selon l’enseigne, cette démarche durable sera appliquée au sein de tous ses sites à travers le monde. Rappelons qu’en France, Etex Group est représenté, entre autres, via les marques Cedral, E-loft et Eternit.