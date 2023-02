[Communiqué] Vaucluse : des machines de tri de Pellenc ST, utilisées pour la modernisation d’un centre de tri de Ricova à Montréal, au Canada

Pellenc ST, un fabricant de machines de tri de déchets situé à Pertuis (Vaucluse), a livré six trieurs optiques à Ricova, une entreprise québécoise de solutions de gestion et de recyclage de déchets. Les équipements ont été installés dans le centre de tri Saint-Michel, à Montréal (Canada). L’opération, valorisée à plus de 6 millions d’euros, a été réalisée en janvier 2023. Selon l’entreprise canadienne, l’installation s’inscrit dans le cadre d’un contrat de modernisation, confiée à l’entreprise originaire de Pertuis.

Les nouvelles machines permettront notamment de renforcer les capacités du centre de tri à traiter les déchets en papier et en plastique. Elles aideront également à améliorer la qualité du traitement, conformément aux normes imposées par la Ville de Montréal et par l’Institut international des industries du recyclage de ferraille (ISRI). Le site en question traite chaque année entre 90 000 et 100 000 tonnes de matières provenant de 18 arrondissements de Montréal.