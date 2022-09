[Communiqué] Vaucluse : Delta Plus a racheté la marque de bottes Drypro

Delta Plus Group, un spécialiste des équipements de protection individuelle, est établi à Apt (Vaucluse). L’entreprise a annoncé le rachat du fabricant de bottes de travail Drypro auprès de l’entreprise Hunter Manufactura S.A de C.V.

Cette reprise représente une croissance externe pour le groupe Delta Plus et s’inscrit dans une stratégie de renforcement de ses activités. Elle constitue la troisième opération effectuée par le groupe dans le secteur des bottes de travail. En effet, le groupe a déjà fait l’acquisition de la société Boots Company et de la filiale française de Netco Safety. Par ailleurs, ce rachat permettrait à Delta Plus d’implanter sa première filiale dans le pays et ainsi de conforter sa présence sur le continent américain (huit sites dispersés sur l’ensemble du territoire).

Pour la société Drypro, ce rapprochement conforte son développement et devrait l’aider à atteindre un chiffre d’affaires de près de 7 millions d’euros pour cette année.