[Communiqué] Vaucluse : Damien Vernier nommé directeur logistique France de GSE

L’entreprise GSE, implantée à Avignon (Vaucluse), est spécialisée dans la construction d’immobilier pour le tertiaire, l’industrie et la logistique. Elle a nommé Damien Vernier au poste de directeur logistique France. Cette nomination intervient dans un contexte de croissance de la société vauclusienne sur le marché de la logistique, où elle entend ancrer sa position. Selon Roland Paul, le président de GSE, Damien Vernier a été choisi pour sa connaissance du groupe et son expertise en immobilier logistique. Précisons que ce cadre exerce pour la société depuis plus d’une vingtaine d’années. Il a pour mission d’accompagner GSE dans la poursuite de l’expansion de son activité d’entrepôt multiniveaux, et du bâtiment écoresponsable.

Avec cette nomination, Damien Vernier entend conforter les actions entreprises par GSE ces dernières années pour faire bénéficier leurs clients de projets de haute qualité. Il va aussi accompagner les projets futurs du constructeur. Ce dernier, qui vient d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros sur l’exercice 2022-2023 (clos le 31 mars 2023), porte plusieurs objectifs. Il compte accélérer sa démarche dans la conception et la construction de bâtiments écoresponsables à faible impact environnemental. Il vise également un objectif « zéro net carbone » ainsi qu’une protection plus forte de la biodiversité.