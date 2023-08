[Communiqué] Vaucluse : création d’une pépinière d’entreprises à Bollène

Créé en 2012, le Club des entrepreneurs du nord Vaucluse (CENOV) participe à la dynamique économique du département. L’association compte aujourd’hui 80 adhérents, parmi lesquels des commerçants, des dirigeants de TPE/PME et des grands acteurs industriels. Elle travaille en lien étroit avec les élus pour accélérer le développement des entreprises et du territoire.

Afin d’améliorer le soutien aux jeunes pousses, le CENOV envisage d’ouvrir une pépinière d’entreprises en 2024. Celle-ci sera située dans le centre-ville de Bollène (Vaucluse). Ce dispositif leur offrira notamment un soutien pour le lancement de leurs activités. Il proposera, en ce sens, de contribuer à la recherche de financements et de fonciers, d’héberger des partenaires et de développer des espaces de coworking. Les futurs adhérents bénéficieront en outre de formations et d’ateliers. Rappelons que, depuis 2021, l’association promeut l’entrepreneuriat des jeunes à travers la commission Jeenov.