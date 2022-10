[Communiqué] Vaucluse : CQFD récompensée durant le Challenge national du commerce 2022.

CQFD est une entreprise commerciale créée en 2013 à Avignon. L’acronyme signifie « Ce qu’il faut découvrir, Ce que la France dessine et Ce qu’il faut décoder ». La société CQFD a participé au Challenge national du commerce et des services qui s’est déroulé à Paris en septembre 2022. Il s’agit d’un événement organisé par la CCI des Deux-Sèvres pour CCI France dans le but de primer les commerces innovants. Pour cette année 2022, La MACIF a apporté sa contribution au Challenge.

À l’occasion, neuf participants dont CQFD ont reçu les trophées Mercure d’Or. Représentée par la gérante Cindy Chastagner, la boutique CQFD a été primée dans la catégorie Innovation commerciale-Qualité lors de la remise des prix. La société est le premier concept store axé sur la fabrication made in France. Elle compte aussi poursuivre sa politique d’adaptation mise en place durant les crises sanitaires, notamment en développant son site marchand en ligne.

Le dossier de candidature de CQFD a été appuyé par la CCI du Vaucluse. Par ailleurs, la décision du jury a été fondée sur quelques points, à savoir la passion du métier, l’authenticité de la production et l’innovation du service commercial.