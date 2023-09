[Communiqué] Vaucluse : construction du plus grand parc solaire flottant d’Europe par Q Energy en collaboration avec Solutions 30 Sud-Ouest

L’entreprise Q Energy, implantée à Avignon (Vaucluse), est spécialisée dans le développement de centrales d’énergies renouvelables. Elle vient de commencer la construction du plus grand parc solaire flottant d’Europe. Baptisée « Les Ilots Blandin », cette infrastructure se situera dans le département de la Haute-Marne, dans le nord-est de la France. Ce projet, lauréat en août 2022 de l’appel d’offres PPE2 (programmation pluriannuelle de l’énergie pour le développement des installations photovoltaïques), sera installé sur un lac artificiel d’environ 125 hectares. Les travaux devraient être achevés en 2025.

Dans le cadre de cette opération, plus de 130 000 panneaux solaires seront fixés sur des flotteurs fabriqués en France. Avec une capacité augmentée de plus de 74 MWc, cette centrale alimentera en électricité verte l’équivalent de près de 36 800 habitations et permettra de réduire les émissions de CO 2 d’environ 17 900 tonnes par an.

Pour réaliser ce projet, Q Energy a conclu un partenariat avec un groupement d’entreprises formé de Solutions 30 Sud-Ouest, de Perpetum Energy et de Ciel et Terre International.