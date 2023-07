[Communiqué] Vaucluse : consolidation du programme de construction durable de la société GSE

L’entreprise GSE, implantée à Avignon (Vaucluse), multiplie ses actions en faveur d’une construction durable. Cette société spécialisée dans la conception de biens immobiliers d’entreprise (logistiques, industriels et tertiaires) a décidé de recourir au béton bas carbone sur l’ensemble des dallages de ses nouveaux projets de construction.

Ce matériau diminue de près de 20 % les émissions de CO 2 générées par les dallages. En effet, le béton classique est très polluant à cause de l’émanation importante de dioxyde de carbone issu du ciment et de ses dérivés. Le béton bas carbone, pour sa part, remplace le produit le plus carboné du ciment, le clinker, par une matière issue de l’économie circulaire.

Pour GSE, cette décision, qu’elle mettra en application dès la fin de l’été 2023, constitue une avancée et un engagement majeur en faveur du développement durable. L’entreprise entend encore innover afin de rendre la construction plus écologique.