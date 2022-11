[Communiqué] Vaucluse : Claranor continue de mettre la lumière sur ses solutions de décontamination pour les emballages

Le PackExpo est un salon international dédié aux solutions d’emballage. L’édition 2022 de cet événement biennal s’est tenue du 23 au 26 octobre à Chicago, aux États-Unis. Après le congrès des boissons en Pologne, le salon de l’industrie des aliments liquides à Munich, ce fut une occasion supplémentaire pour l’entreprise Claranor de présenter ses solutions de décontamination.

Le spécialiste de la stérilisation d’emballages a ainsi présenté sa gamme de machines de décontamination de bouchons des produits agroalimentaires liquides (laits, laits végétaux, ketchup, sauce…). Cette enseigne, implantée à Avignon (Vaucluse), a aussi exposé sa nouvelle solution de décontamination des boîtes et des couvercles métalliques et son nouveau système d’operculage, développé en partenariat avec le groupe Primoreels. Cette machine associe la technologie de la lumière pulsée de Claranor, servant à la décontamination, et le savoir-faire de l’entreprise danoise pour le recouvrement des contenants par des pellicules de plastique