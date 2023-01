[Communiqué] Vaucluse : Brad Technology a fait connaître sa technologie d’analyse de sol lors du salon CES de Las Vegas

L’entreprise Brad Technology, établie à Avignon (Vaucluse), s’est fait connaître à l’international en participant au « Consumer Electronics Show ». L'événement a eu lieu le 5 au 8 janvier dernier à Las Vegas, dans le Nevada. Ce rendez-vous international est consacré à l’innovation technologique. Des experts et des entreprises de tous les secteurs se sont réunis en un seul endroit pour mettre en avant des innovations, des produits et des technologies.

Lors de cet événement, Brad Technology a présenté son savoir-faire et ses compétences en matière de santé des sols. À noter que cette start-up a développé une solution appelée Brad. Il s'agit d’une technologie destinée à la collecte et à l’analyse de données sur le sol et l’air d’un terrain agricole. Elle est conçue pour aider les agriculteurs à gérer leur transition vers la durabilité des sols et des aliments grâce aux données et à ce système collaboratif.

Sa présence au salon était bénéfique pour la jeune pousse avignonnaise. Aussi, elle envisage de participer à la prochaine édition.