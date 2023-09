[Communiqué] Vaucluse : attribution d’un financement de 200 000 euros aux Jardins de Solene par la fondation « La France s’engage »

La société Les Jardins de Solene, située à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), est spécialisée dans l’inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap. Le 4 juillet 2023, lors du Festival de l’innovation sociale, la fondation « La France s’engage » a annoncé l’attribution d’une dotation de 200 000 euros à cette compagnie. Ce financement devrait permettre la création de six nouvelles structures à travers le territoire français.

En effet, l’entreprise a été reconnue pour sa démarche innovante contribuant à la santé et au bien-être des individus en créant un écosystème alimentaire local, solidaire et durable. Cette initiative implique l’achat de fruits et légumes déclassés auprès de producteurs, puis leur préparation et leur distribution aux établissements de restauration collective partenaires.

Les Jardins de Solene seront également l’un des trois acteurs majeurs du nouveau projet Feltracco qui vise à créer une filière de fruits et légumes bio transformés 100 % locale. Grâce à une subvention européenne d’environ 465 000 euros, elle jouera un rôle crucial en fournissant des produits frais et de qualité.