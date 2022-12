[Communiqué] Vaucluse : Adequabio a présenté son produit innovant Effluchai au salon Vinitech-Sifel

Implantée à Pertuis (Vaucluse), Adequabio est une entreprise spécialisée dans la création de procédés de dépollution d’effluents issus de pratiques agricoles. La société a participé à la 23e édition de l’événement Vinitech-Sifel, qui s’est déroulé à Bordeaux du 29 novembre au 1er décembre 2022. Ce rendez-vous, organisé tous les deux ans, réunit les professionnels des filières viti-vinicoles, arboricoles et maraîchères.

Le salon était une opportunité pour Adequabio de promouvoir son produit innovant, baptisé « Effluchai ». Il a été conçu avec Clairéo, une entreprise développant des solutions de traitement des effluents viti-vinicoles et de distillerie. Effluchai est un procédé de dépollution naturel dédié aux petites exploitations devant assurer la gestion des effluents de chai (lieu où se déroule la vinification). En plus de ce nouveau produit, la jeune entreprise a dévoilé une version personnalisée de son procédé Phytobarre. Il s’agit d’une station de traitement des eaux polluées et des déchets produits par les activités agricoles. Ce système de dépollution naturelle est fondé sur la culture de bactéries photosynthétiques pour épurer les effluents phytosanitaires.