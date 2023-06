[Communiqué] Vaucluse : à Avignon, Be Energy souhaite renforcer sa position

Spécialisée dans la régénération de batteries, d’huiles et de moteurs, l’entreprise Be Energy est implantée à Avignon (Vaucluse) depuis 2014. Elle souhaite consolider sa position de leader et prévoit de réaliser différents projets. En ce sens, elle a annoncé une levée de fonds de 2 millions d’euros pour développer le programme « Master Pro ». Celui-ci porte sur la mise en place d’une chaîne de reconditionnement pour batteries de véhicules hybrides. La firme avignonnaise projette également de construire un nouveau centre de service dans la zone industrielle de Courtine, sur un terrain de plus de 2 000 m². Le site intégrera un centre de R & D qui comprendra deux laboratoires.

En outre, Be Energy entend étendre son offre sur le territoire national et international. Pour cela, une levée de fonds complémentaire est prévue pour la fin de l’année 2023. Ce financement lui permettra aussi de proposer un nouveau modèle de centres de régénération de batteries.