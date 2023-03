[Communiqué] Vaucluse : à Apt, Delta Plus Group souhaite conserver sa place de leader indépendant

Delta Plus Group est une société vauclusienne implantée à Apt depuis 1977. Le groupe est spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements de protection individuelle et collective. Détenant 18 usines à travers le monde et 48 filiales, il réalise 50 % de son chiffre d’affaires en Europe.

En 2022, l’entreprise a repris une usine de bottes de sécurité au Mexique et un site de production de matériel antichute en Australie. Ces acquisitions ont entraîné une progression des ventes de la société et donc de son chiffre d’affaires. En effet, celui-ci a atteint plus de 420 millions d’euros, soit une progression d’environ 22 % par rapport à 2021.

Pour cette année, le groupe envisage de maintenir la croissance de son chiffre d’affaires ainsi que son niveau de rentabilité opérationnelle face au contexte actuel (hausse du prix des matières premières, du transport et de l’énergie). Par ailleurs, il souhaite conserver une structure financière solide pour assurer le financement de son développement dans le cadre de sa politique de montée en gamme et de renforcement géographique.