[Communiqué] Vannes : reconversion rapide de Socomore face à la crise sanitaire

« Avec l’effondrement du marché de l’aéronautique, nous avons perdu 50 millions d’euros de commandes », annonce Frédéric Lescure, PDG de Socomore. Fortement impactée par la crise sanitaire, la société basée à Vannes (Morbihan) s’est vite diversifiée pour sauvegarder ses 300 salariés. Ce spécialiste de la fabrication et de la vente de produits chimiques pour l’entretien des surfaces dans l’aéronautique s’est réorienté vers la production de gel hydroalcoolique et de kits constitués de masques, de gel et de lingettes. Ainsi, les outils ont été adaptés pour pallier la baisse de ses activités, de sorte qu’en moins de deux mois, près de deux millions de litres de gel ont été produits.