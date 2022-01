[Communiqué] Vannes : Breizh Rebond investit dans le capital de Sigmaphi

Le fonds d’investissement Breizh Rebond, alimenté par la Région Bretagne, le Crédit Mutuel Arkéa et la Banque Populaire Grand Ouest, vient d’injecter 3 M€ dans le capital de la société Sigmaphi, implantée à Vannes dans le département du Morbihan, spécialisée dans la conception et la fabrication d’aimants et de faisceaux pour les centres de recherche et les industriels du secteur de la santé.