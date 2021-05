[Communiqué] Valserhône : l’entreprise Ça Envoie du Bois offre une seconde vie aux jouets d’antan

L’atelier Ça Envoie du Bois est spécialisé dans la création de jouets en bois sous toutes les formes. Créée par Aurélie Lecocq, ancienne designer, cette entreprise de jouets est hébergée au sein de la pépinière d’entreprises de Valserhône, sur les hauteurs de la commune de l’est de l’Ain. Elle dessine elle-même le jouet, imprime les motifs, et rédige la notice d’utilisation et de montage avant d’assembler les pièces.

Afin de réaliser ses jouets, l’entrepreneuse déploie également tous les moyens pour développer ses produits. Elle travaille même les aspects marketing des jouets dans son atelier. Seule la découpe initiale des pièces est confiée à ses partenaires locaux.

La ligne de conduite de la marque Ça Envoie du Bois est de concevoir des jouets pensés et fabriqués en France, et qui n’impactent pas l’environnement. En plus d’être écoconçus et durables, ces produits sont ergonomiques afin d’éviter les risques liés à l’utilisation par les enfants.