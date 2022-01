[Communiqué] Valmy relance la production de ses masques FFP2

Afin de répondre à la forte demande de masques FFP2 en France, la société Valmy, implantée à Mably (Loire), entend relancer et augmenter la production de ces équipements qui sont plus résistants, avec une meilleure capacité de filtration, que les masques chirurgicaux. Notons que cette hausse de la demande est en partie impulsée par la récente annonce des pays voisins comme l’Italie et l’Autriche, qui ont décidé de rendre obligatoire le port du masque FFP2 dans les endroits clos.