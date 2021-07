[Communiqué] UX-KEY : un nouveau programme d’accompagnement pour les entreprises éditrices de logiciels

UX-KEY a lancé un appel à candidatures auprès des jeunes éditeurs de logiciels dans le cadre de son programme de soutien. Cette entreprise de Metz (Moselle), spécialisée dans l’analyse du comportement utilisateur, annoncera les noms des entreprises lauréates le 23 août 2021.

Le programme comprend l’accès, pendant un an, à la technologie de monitoring d’UX-KEY avec un rapport mensuel sur son utilisation. Les bénéficiaires disposeront aussi d’une aide à la visibilité grâce à des opérations de communication dans la presse et sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, UX-KEY achètera pour la somme de 10 k€ de licences le logiciel développé. Selon les fondateurs d’UX-KEY, Loïc Cueroni et Michel Kuehn, ces accompagnements permettront aux lauréats d’accélérer leur capacité à pénétrer le marché.