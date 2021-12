[Communiqué] Un trophée INPI 2021 pour Lactips

L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a récompensé cinq entreprises à l’occasion de la cérémonie qui s’est tenue le 25 novembre dernier à L’Élysée-Montmartre, à Paris. Lactips, une entreprise implantée à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), a remporté le prix dans la catégorie « Recherche partenariale ».

L’entreprise Lactips fabrique des bioplastiques biodégradables et hydrosolubles à base de caséine, une protéine de lait. Ces polymères naturels se dégradent dans différents endroits, notamment en milieu marin. Cette innovation résulte de la rencontre entre Marie-Hélène Gramatikoff, ingénieure en plasturgie et PDG de l’entreprise, et Frédéric Prochazka, enseignant-chercheur.

Depuis sa création en 2014, Lactips mène divers projets de recherche et de développement, ce qui lui a permis de nouer des partenariats avec diverses entités, qui ont soutenu ses projets et octroyé des fonds pour son développement. La société s’est équipée d’une usine de 2 500 m² dans la vallée du Gier (Loire) afin de faire passer sa capacité de production à plus de 3 000 tonnes par an. Dans le but de développer un matériau biodégradable et recyclable, elle travaille également avec Citeo et le Centre technique du papier. Le nouveau produit devrait être commercialisé au premier semestre 2022.