[Communiqué] Un premier distributeur automatique de viande dans le Puy-de-Dôme

Un distributeur automatique de viandes a été installé à l’initiative de l’exploitation agricole « La Croix-Blanche » dans la commune des Martres-sur-Morge (Puy-de-Dôme). Situé à proximité immédiate de la ferme agricole, ce dispositif est disponible sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s’agit d’un nouveau service dans le département, qui permet aux Puydomois d’acheter à toute heure les mêmes produits que ceux vendus à la ferme, par exemple les viandes bovines ou porcines, ou encore les steaks, tripes, volailles, rôtis, pâtés, saucissons, œufs frais, etc., soit 110 articles référencés. Ce point de vente automatique fonctionne depuis fin mars dernier.

La Croix-Blanche a investi près de 60 k€ dans cette machine qui dispose d’un système spécifique de réfrigération. Les produits sont stockés dans 62 casiers sur lesquels s’affichent leur prix et leur date limite de consommation. L’utilisation du distributeur est simple : il suffit au client de sélectionner le numéro du ou des casiers et de procéder au règlement par carte bancaire dans le monnayeur pour pouvoir récupérer ses achats.

Deux mois après le lancement du distributeur, La Croix-Blanche a annoncé une hausse de ses ventes de l’ordre de 15 à 20 %. Charlène Daim, cogérante de la ferme, se réjouit de ce bilan et explique que « les gens prennent plaisir à essayer cette machine… et ils avaient une attente de consommer local sans avoir de contrainte horaire. En plus, c’est pas plus cher qu’ailleurs et on est sûr de la qualité du produit ».