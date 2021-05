[Communiqué] Un premier contrat de Bosch Marignier avec la start-up MoonBikes

Le spécialiste de l’assemblage des produits pour le secteur automobile, Bosch Marignier, basée à Marignier (Haute-Savoie), vient de signer un contrat avec la start-up MoonBikes, créatrice mondiale de snowbikes 100 % électriques, dont le siège social est basé à Annecy (Haute-Savoie). Dans le cadre de sa nouvelle offre de sous-traitance d’assemblage baptisée « Alpsolu », lancée le 20 avril dernier, Bosch Marignier s’est rapprochée de MoonBikes pour l’assemblage de snowbikes 100 % électriques. La collaboration entre les deux entreprises est effective depuis le mois de novembre. La préparation des moyens de production est en cours, pour un démarrage en série au mois de septembre prochain.

Le site de Bosch à Marignier, qui assemble actuellement des systèmes de direction assistée hydrauliques et électriques pour véhicules légers et utilitaires, souhaite diversifier son activité et prévoit l’arrêt de la production d’hydrauliques en 2023-2024. Gregory Challamel, directeur de Bosch Marignier, a indiqué : « Nous ne nous orientons pas forcément vers l’automobile, mais vers des produits innovants. » Son contrat avec MoonBikes vise à produire plusieurs centaines de snowbikes électriques destinés aux stations de ski pour l’hiver 2021-2022, aussi bien en France qu’à l’étranger.