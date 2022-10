[Communiqué] Trophées de l’agroalimentaire de Normandie : deux entreprises du Calvados récompensées

La 16ème 16e édition des trophées Trophées de l’Agroalimentaire l’agroalimentaire en Normandie s’est déroulée à Caen (Calvados ) ), le 6 octobre 2022. Cet événement, organisé par l’Association régionale des entreprises alimentaires (Area) de Normandie, vise à présenter, à soutenir et à développer l’innovation des entreprises agroalimentaires de la région Normandie.

Lors de cette édition, neuf entreprises ont été distinguées pour leur innovation. Deux des lauréats, dont l'OPN Organisation des pêcheurs normands et le Domaine familial Louis Dupont, sont originaires du département de du Calvados. Le premier, basé à Port-en-Bessin, a été récompensé pour sa gamme de salades « Pêcheurs Viking ». Cette entreprise, spécialisée dans la transformation et conservation de poisson poissons , mollusques et crustacés, a été sélectionnée dans la catégorie « Saveurs de Normandie ».

Quant à l’entreprise Domaine familial Louis Dupont, avec son blanc de pomme, elle a reçu le premier prix dans la catégorie « Export ». Ce spécialiste dans la production de cidre est implanté à Victot-Pontfol.