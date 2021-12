[Communiqué] Trophées Bref Eco de l’Innovation 2021 : Moonbikes finaliste

Les 16 finalistes de la 16e édition des Trophées Bref Eco de l’Innovation ont été dévoilés le mardi 23 novembre dernier. Rappelons que ce programme, lancé en 2006 par Bref Eco, a pour but d’identifier et de distinguer les entreprises innovantes d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les finalistes ont été sélectionnés par catégorie, entre autres : « Innovation sociale, sociétale et environnementale », « Jeune Pousse », « Produits ou services grand public », « Grandes entreprises », « Environnement, énergie et nouvelles mobilités », « Biotechnologies, technologies médicales et santé », et « Industrie ». Les lauréats seront connus lors de la remise des Trophées qui aura lieu le 20 janvier 2022 à l’Opéra de Lyon (Rhône).