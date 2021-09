[Communiqué] Troisième promotion de l’Accélérateur PME Grand Est : quatre entreprises mosellanes retenues

L’Accélérateur PME Grand Est a pour ambition de booster le développement des PME régionales. En partenariat avec Bpifrance, il s’inscrit dans la poursuite et la complémentarité des dispositifs mis en place par la région Grand Est, dont le Plan Industrie du Futur. Les entreprises retenues pour cette troisième promotion de l’Accélérateur PME Grand Est sont justement bénéficiaires de ce programme de développement stratégique. Elles disposent ainsi d’un fort potentiel de croissance et de transformation leur permettant d’ambitionner un changement de dimension et d’échelle.

En Moselle, quatre PME sont bénéficiaires des séminaires du parcours : AML Microtechnique Lorraine (Fèves), spécialisée dans la conception et la réalisation de composants hyperfréquences passifs et de structures refroidies ; Marcotullio Réceptions France (Louvigny), un membre des Traiteurs de France, le réseau national de traiteurs organisateurs de réception haut de gamme ; Evatec-tools (Thionville), dont l’activité est centrée sur les solutions et les outils d’usinage et de pièces d’usure en carbure de tungstène ; SME SAS (Folschviller) proposant des solutions en chaudronnerie, tuyauterie industrielle, mécanosoudure, usinage et maintenance mécanique envers les acteurs industriels.