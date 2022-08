[Communiqué] Troisième édition du Forum économique breton : le Morbihan sera au rendez-vous

La troisième édition du Forum économique breton (FEB) se tiendra au palais des congrès de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, du 31 août au 1er septembre 2022. Ce grand rendez-vous professionnel s’adresse à tout l’écosystème d’affaires de la région Bretagne, y compris le Morbihan. Il réunira sur un même site plus de 2 000 chefs d’entreprise et acteurs économiques du territoire, qui auront l’occasion d’échanger sur les problématiques de leurs secteurs d’activité respectifs.

Cette année, l’événement aura pour thématique « Construire nos indépendances », avec toute une série d’interventions et de conférences plénières centrées sur l’économie maritime, la transition écologique, l’innovation, l’agroalimentaire, le commerce international, le leadership et la formation. Cette édition sera marquée par les premiers « Grands Prix du FEB ». Ces trophées récompenseront les entreprises qui, au cours de l’année, auront contribué à créer de la valeur économique mais aussi sociétale.

Parmi les sociétés participantes, nombre d’entre elles sont originaires du Morbihan, comme Multiplast, une entreprise spécialisée dans la fabrication de multicoques et de monocoques. S’y ajoutent Atelier V, évoluant dans la transformation de fruits et légumes, et l’installateur de stations multi-énergies KarrGreen.