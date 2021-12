[Communiqué] Trois nouveaux projets normands ont été retenus dans le cadre du plan de relance de la filière aéronautique

Le plan de relance pour l’aéronautique vient de sélectionner trois nouveaux lauréats normands, parmi lesquels figure la société Factem, implantée à Bayeux (Calvados). Cette entreprise fabrique une large gamme de produits destinés au secteur aéronautique civil et militaire. Elle conçoit entre autres des casques de pont d’envol et des casques de pilotes. Elle propose également des détecteurs industriels et des produits acoustiques. La structure a dernièrement mis au point un micro adapté aux masques anti-Covid. Cette innovation permet d’amplifier la voix d’une personne portant un masque de façon à la rendre audible. L’entreprise a été sélectionnée pour son projet d’amélioration de ses procédés de production.

L’entreprise Boué Moules & Plasturgie, spécialisée de l’injection plastique établie à Aumale (Seine-Maritime), fait aussi partie de cette liste. Elle a été retenue pour son projet de modernisation de son outil de production et d’ouverture d’une nouvelle activité d’usinage. La troisième structure sélectionnée est la société Rubber Process, implantée à Breteuil (Eure) et opérant dans la transformation du caoutchouc. Elle investit dans des moyens de production de nouvelle génération et dans la création d’un atelier de fabrication.