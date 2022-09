[Communiqué] Trois lycées agricoles publics deviennent un seul établissement dans le Morbihan

À partir du 1er janvier 2023, les trois lycées agricoles et horticoles publics de Morbihan, dont Le Gros-Chêne (Pontivy), Le Talhouët (Hennebont) et Le Sullio (Saint-Jean-Brévelay), ne feront qu’un. Cette initiative a été prise dans le but de consolider, de varier et d’accroître l’offre de formation proposée par le ministère de l’Agriculture.

La mise en commun des trois sites donnera lieu à un établissement unique, spécialisé dans l’enseignement agricole ouvert à l’échelle nationale. Environ 235 personnes y travailleront, dont une centaine d’enseignants, et une trentaine de formateurs. Plus de 600 élèves de la classe de 4e au BTS sont scolarisés dans les trois lycées. Les lycées de Saint-Jean-Brévelay et d’Hennebont sont spécialisés en horticulture, en vente, et en paysage. Au lycée de Pontivy, l’enseignement est consacré à l’agriculture, à l’agroalimentaire, aux techniques en laboratoire, au tourisme rural, à l’environnement et à la forêt.

Les compétences et les capacités seront ainsi combinées. Rappelons que ce projet est soutenu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ainsi que par le conseil régional de Bretagne.