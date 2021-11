[Communiqué] Trois cheffes d’entreprise issues des deux Savoie nommées pour la finale du concours « Initiative o féminin » en Auvergne-Rhône-Alpes

Trois entrepreneuses des deux Savoie viennent d’être sélectionnées pour la finale du concours « Initiative o féminin » en Auvergne-Rhône-Alpes, organisé par les réseaux France Active et Initiative France. Ce programme a pour vocation de soutenir l’entrepreneuriat au féminin. Il récompense ainsi les femmes cheffes d’entreprise qui ont bénéficié de l’appui et de l’accompagnement de l’un de ces réseaux. Au terme d’un délai d’inscription fixé au 30 septembre dernier, plus d’une centaine de candidatures ont été déposées, émanant de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 18 de Savoie et de Haute-Savoie.

Stéphanie Cochet, fondatrice d’ApiMuse à Annecy (Haute-Savoie), fait partie des 24 retenues pour la finale. Pour rappel, ApiMuse est connue pour ses enceintes connectées pour enfants, permettant à ces derniers d’écouter de la musique en toute autonomie. Tiphaine Ferré, repreneuse de Haute-Maurienne Ambulances, située à Val-Cenis (Savoie), et Sabrina Carlier, créatrice de « Who run the World » à Annecy (Haute-Savoie), une association d’accompagnement des cheffes d’entreprise, font également partie de la sélection. Ces trois entrepreneuses sont toutes issues du réseau France Active Savoie Mont-Blanc.

Les sélectionnées vont participer au concours final à l’échelle régionale le 29 novembre prochain. Six prix seront attribués à six lauréates, pour un montant global de dotation de 17,5 k€, dont 5 k€ pour le grand prix. Les cinq autres lauréates recevront chacune 2,5 k€.