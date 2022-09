[Communiqué] Treizième édition des « Trophées des entreprises du Loiret » : les candidatures seront ouvertes jusqu’au 13 octobre 2022

Le quotidien « La République du Centre » lance la 13e édition des « Trophées des entreprises du Loiret ». Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 13 octobre 2022. Ce concours, organisé en partenariat avec BPM Group, Orcom, Ademe, Orléans Métropole et Dev’up, s’ouvre à toutes les sociétés loirétaines, quelles que soient leur branche d’activité et leur taille. Ce concours a pour objectif de distinguer et de valoriser les savoir-faire et les compétences des industriels, des commerçants, des TPE, des PME et des groupes établis dans le département.

Les candidats seront répartis dans six catégories : « Espoir de l’économie », « Performance économique », « Innovation », « Ambassadeur du territoire », « Transition environnementale » et « Capital humain ». Trois entreprises seront nommées par un jury d’experts pour la finale. Les lauréats seront connus lors de la remise des trophées prévue le 15 décembre prochain à Orléans (Loiret).