[Communiqué] Treffléan : présentation du foil de bateaux d’Heol Composites lors de la deuxième Grande Exposition du Fabriqué en France

La Grande Exposition du Fabriqué en France a été voulue par le président de la République pour permettre aux groupes industriels et artisanaux de présenter un produit fabriqué dans chaque département : un moyen de valoriser les savoir-faire des entreprises françaises et de soutenir l’activité locale. C’est ainsi que l’un des spécialistes mondiaux des foils de bateaux, l’entreprise Heol Composites, installée à Treffléan (Morbihan), était présente au palais de l’Élysée les 3 et 4 juillet derniers. Elle a été retenue pour participer à la 2e édition de cet événement, où elle a présenté son nouveau foil en carbone creux monobloc, qui équipe le catamaran monotype TF 35.