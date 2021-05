[Communiqué] Treefrog Therapeutics : production de 15 milliards de Cellules Souches Pluripotentes Induites

La jeune start-up Treefrog Therapeutics, établie à Pessac (Gironde), s’engage dans la production à grande échelle de cellules souches pluripotentes induites afin de répondre aux besoins de la médecine régénérative. La société rend possible la culture de ses CSPI grâce à sa technologie exclusive C-Stem. Cette dernière reconstitue un espace en trois dimensions où sont encapsulées et protégées les CSPI. « La capsule est conçue pour être biomimétique. Il s’agit d’une membrane poreuse, qui permet la diffusion des nutriments, des gaz et des facteurs de croissance à l’intérieur et à l’extérieur. Mais c’est aussi un bouclier, qui protège la niche des cellules souches contre les stress mécaniques dans les processus industriels », précise Kevin Alessandri, cofondateur de Treefrog Therapeutics avec Maxime Feyeux et Jean-Luc Treillou.

Le 14 avril 2021, la start-up a annoncé avoir réussi à produire en six jours et demi 15 milliards de cellules souches pluripotentes induites à partir d’un seul lot de 50 millions de CSPI, et ce, avec une qualité cellulaire exceptionnelle. Ce lot de 15 milliards de CSPI représente « assez de matière première pour 10 000 doses pour la maladie de Parkinson. C’est sans précédent », explique Maxime Feyeux. Cette production démontre la capacité de la société à traiter des commandes d’une certaine importance.