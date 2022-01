[Communiqué] Transfert du groupe Rénoval à Saumur en 2022

Le groupe Rénoval, spécialiste des menuiseries et de la conception de vérandas, s’est montré intéressé par l’ancien site de 8 800 m2 couverts du groupe Schneider Electric à Saumur (Maine-et-Loire). Après un compromis de vente signé début décembre 2021, il prévoit d’y déménager son unité de production du Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire). Le site saumurois accueillera le groupe au cours du premier semestre 2022.

Le groupe Rénoval produit chaque année plus de 2 000 vérandas, 800 abris de piscine et terrasse et près de 20 000 installations de portes et fenêtres. Ces chiffres devraient augmenter avec son déménagement à Saumur. Ainsi, Rénoval ambitionne de doubler sa capacité de production tout en apportant des solutions innovantes et personnalisées pour les professionnels du bâtiment. Le site de Puy-Notre-Dame compte actuellement près de 33 salariés, mais l’embauche d’environ une dizaine de personnes dans les 18 mois à venir et 70 dans les 5 à 10 prochaines années est prévue après l’implantation du groupe à Saumur.