[Communiqué] Transfert des activités de Getex dans un nouveau site à Challans

Pour le bien-être de ses salariés, l’entreprise de confection Getex a planifié le déménagement de ses activités de production au cours de l’été 2021. Elle quittera les locaux actuels, situés à Challans (Vendée), pour rejoindre une usine plus moderne et plus spacieuse, sur un terrain du parc d’activités des Judices, dans la même ville. La pose de la première pierre de ce nouveau site a eu lieu le 12 février dernier en présence d’élus et des représentants de la société. « Nous passerons d’une superficie de 1 700 à 2 100 m2 et à des équipements plus performants », détaille Sophie Pineau, PDG de Getex. L’ouverture de cette nouvelle unité de production est prévue pour le mois d’août.

La société Getex est non seulement spécialisée dans la confection de vêtements prêt-à-porter de luxe, mais aussi de tenues administratives et militaires, et même de vêtements d’image et de toiles industrielles. Elle compte aujourd’hui près de 60 salariés et a de fortes perspectives de croissance. L’entreprise challandaise va bénéficier d’un fonds de soutien de 100 k€ dans le cadre du plan France Relance, afin de moderniser ses outils de travail.