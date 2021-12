[Communiqué] Thyez : Itératif recycle les vêtements et les accessoires de sport

La jeune entreprise Itératif, implantée sur le site économique des Lacs à Thyez (Haute-Savoie), milite pour l’économie circulaire dans le domaine de la mode et du textile. Elle recycle, depuis sa création, les vêtements et accessoires de sport du territoire. Après avoir été portés, ces derniers entrent dans une nouvelle boucle économique, en tant que matière première, pour la conception d’un autre produit.

L’entreprise entend traiter entre 15 et 20 tonnes par jour d’accessoires et de vêtements de sport dans une nouvelle usine pilote. Elle prévoit également de développer de nouvelles solutions permettant de créer des produits plus circulaires avec d’autres recycleurs et fabricants textiles. Rappelons que la société travaille déjà pour de nombreuses marques, dont Décathlon. Par ailleurs, elle ambitionne de devenir l’un des moteurs de l’économie circulaire pour l’industrie textile.

Itératif a été fondée en 2019 par Ben Levy Mc Naughton. Avant la création de la société, cet entrepreneur a travaillé dans l’industrie textile à l’échelle mondiale.