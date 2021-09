[Communiqué] Thonon-les-Bains : le premier forum de l’économie circulaire transfrontalier aura lieu le 8 octobre 2021

Le premier forum de l’économie circulaire transfrontalier se tiendra à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), le 8 octobre 2021. Ce grand rendez-vous BtoB, organisé par l’Agence économique du Chablais, les trois intercommunalités du Chablais et le Pôle métropolitain du Genevois français, réunira des entreprises, des élus, des collectivités et des porteurs de projets français et suisses. Réalisé en partenariat avec Evian, Elite Sécurité et Polymeris, cet événement sera placé sous le thème suivant : « Comment rendre compatible la croissance des entreprises avec la préservation des ressources naturelles ? ».

Ce forum, qui se tiendra à l’espace Tully de 8 h 30 à 17 h 30, aura pour objectif d’accompagner la transition énergétique des deux territoires, en informant et en formant les acteurs économiques présents. Il entend aussi apporter des solutions d’économie circulaire concrètes et des opportunités d’activités pour migrer durablement vers ce modèle de croissance, favorable pour la planète. À noter que l’économie circulaire est un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à limiter le gaspillage des ressources et l’impact environnemental.

L’événement s’organisera autour de trois temps forts : une conférence plénière, des tables rondes liées aux grandes filières (construction, alimentation, tourisme et événementiel) et des ateliers pour positionner son entreprise ou sa collectivité par rapport à ce nouveau modèle d’économie.