[Communiqué] Thiers : l’entreprise Wichard innove dans les paquebots de croisière

Grâce à l’innovation apportée par l’entreprise Wichard implantée à Thiers (Puy-de-Dôme), le rêve des Chantiers de l’Atlantique est sur le point de se réaliser : des navires de croisière propulsés à l’aide d’une voile. « Les Chantiers de l’Atlantique sont venus chercher nos expertises dans la conception d’accastillage pour la plaisance, dans les matériaux utilisés et dans l’industrialisation de nouveaux produits », nous a confié Jean-Claude Ibos, président de la société Wichard.

Spécialisée dans les produits d’accastillage haut de gamme (accessoires de pont qui servent aux manœuvres des voiles d’un navire de faible tonnage, particulièrement en navigation de plaisance et sur les yachts), la société vient en effet de mettre au point une voile dotée d’une surface finale totale de 1 200 m² qui sera installée sur les paquebots de croisière « Silenseas » ainsi que sur les navires de commerce. En plus de cette innovation, Wichard a également créé un mât qui bascule à 70 °C afin de passer sous les ponts. Plusieurs phases de tests sont en cours, et les premiers paquebots à voile devraient être prêts à naviguer en 2024.